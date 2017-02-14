Минпромторг РФ предложил разрешить продавать алкоголь возле школ

Однако против таких мер может выступить Министерство здравоохранения РФ

В качестве одного из методов борьбы с нелегальным алкоголем Министерство промышленности и торговли РФ предложило позволить магазинам, которые продают спиртное, стоять на расстоянии 50 метров от медучреждений и школ. В особых случаях предлагается сократить дистанцию до 10 метров. Об этом пишет megatyumen.ru.

Однако против таких мер может выступить Министерство здравоохранения РФ, которое считает, что бороться с употреблением алкоголя нужно путём закрытия торговых точек, продающих спиртное.

В данный момент действует законодательный запрет на торговлю алкоголем рядом с детскими, образовательными и медицинскими учреждениями. Дистанцию, которую должны соблюдать магазины, утверждают местные власти.