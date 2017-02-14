В Тюмени гоночные соревнования сорвал пьяный водитель пикапа

В Тюмени на гоночную трассу во время соревнований, проходящих на автодроме «Культ льда», выехал нетрезвый мужчина на автомобиле Toyota Hilux. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 12 февраля. Во время соревнований, которые проходили на автодроме «Культ льда», на трассу выехал на пикапе Toyota Hilux нетрезвый 39-летний мужчина. В это время на треке проходил заезд, который во избежание аварии пришлось срочно останавливать. Когда гонка была остановлена, водитель пикапа ещё некоторое время катался по льду, пока не врезался в сугроб.

Организаторы соревнований вызвали ГИБДД. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя Toyota Hilux. Оказалось, что мужчина два года назад был лишён водительского удостоверения на 1,5 года за то, что ездил в пьяном виде. За повторное нарушение водитель может быть привлечён к уголовной ответственности. Мужчина был задержан и доставлен в полицейский отде