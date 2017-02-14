В России расширят список запрещенных способов рыбалки

Минсельхоз России подготовил законопроект, где утвердил право рыболовов-любителей на бесплатный доступ к местам рыбной ловли, однако расширил список запрещенных способов рыбалки, пишет megatyumen.ru.

В законопроекте Минсельхоз вводит термин индивидуальной нормы добычи – то есть лимита на добычу водных биоресурсов для гражданина, которую он получит по именному разрешению рыболова. Оно будет рассчитываться на одного рыбака за год или меньший период.

Иностранцы смогут устроить рыбалку на водоемах России только платно. Тарифы предстоит разработать региональным властям.

Запреты коснутся некоторых способов рыбалки: в частности, использование сетей, взрывчатки, химикатов и электрического тока запрещается категорически. В этот список планируют внести рыбалку на пляже и в прочих местах массового отдыха у воды.

Запрещено будет ловить рыбу ночью с использованием осветительных приборов, выходить на подводную охоту с аквалангом, использовать ружье или пистолет для подводной охоты над поверхностью воды.

Если поправки будут приняты, рыбакам запретят также использовать электронные средства для обнаружения рыб.