Исследование: высшее образование в РФ не помогает найти хорошую работу

Исследование профессора Высшей школы экономики Елены Варшавской «Где и кем работают высокообразованные россияне» показало, что высшее образование часто не помогает в поиске работы, пишет utro.ru.

Научная работа основана на данных Росстата 2014 года. Согласно ним, четверть выпускников вузов заняты на низкоквалифицированных работах, а 22% работает не по специальности.

26,6% выпускников вузов России занимают позиции, где высшее образование не нужно, пишет издание. Максимум в 41,2% показали аграрии, а минимальный процент чрезмерной квалификации наблюдается у медиков – там таких сотрудников менее 8%. Для большинства профессий педагогического, гуманитарно-социального, юридического и инженерно-технологического профиля процент слишком образованных работников находится на уровне 30%.

Больше всего в России выпускников вузов с дипломами инженера (26,8%) и экономиста (26,4%). За ними следуют педагоги (19%), юристы (8,3%) и медики (6%), а также специалисты в гуманитарных и социальных науках (4%), сельского и рыбного хозяйства (3,9%), естественных науках и математике (2,9%). Замыкают список профессионалы в сфере культуры и искусства (1,8%).

55,8% обладателей дипломов трудятся специалистами высшего уровня квалификации. Большинство из них работает в медицинской сфере (85,3%), а меньше всего – в сельском хозяйстве (38%). Руководителями становится четверть выпускников-инженеров и пятая часть квалифицированных аграриев. Минимума этот показатель достигает у медиков и педагогов – 7,1% и 10,9%.

Исследование также показало, что мужчины вероятнее станут начальниками, чем женщины (24% против 12,9%), однако и оказаться на низкоквалифицированной должности у них больше шансов (28,6% против 25%). Мужчин – специалистов высшего уровня с дипломами меньше (47,4%), чем женщин на тех же позициях (62,1%).

Почти три четверти сотрудников (71,4%) работает по специальности, а 22,1% избрали другой род деятельности. Максимум среди работающих по специальности оставляют медработники (95%) и работники сфер культуры, права, экономики и образования (около 75%). В сельском и рыбном хозяйстве 46,4% людей трудятся не по специальности.

При этом, чем ниже должность сотрудника, тем выше вероятность, что он работает не по своему профилю.

