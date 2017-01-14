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В Москве мужчина получил счет на 3 млн рублей за парковку в аэропорту

В Москве мужчина получил счет на 3 млн рублей за парковку в аэропорту
Аппарат посчитал, что мужчина оставил автомобиль на стоянке не на 45 минут, а на 17 лет
23 минуты назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

В Москве за 45 минут стоянки на парковке аэропорта «Шереметьево» москвич получил счет более чем в три миллиона рублей, информирует телеканал «360».

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» москвич Андрей Виллевальдт рассказал о том, что автоматизированное устройство на парковке аэропорта «Шереметьево» выписало ему счет за стоянку в 3 379 800 рублей вместо положенных двухсот рублей. Аппарат почему-то посчитал, что Виллевальдт оставил автомобиль на стоянке не на 45 минут, а на 17 лет.

Возмущенный посетитель аэропорта не без иронии отметил, что три миллиона рублей – слишком высокая цена для подобных «путешествий во времени».

В администрации Шереметьево жалобу мужчины прокомментировали, объяснив сбой неблагоприятными погодными условиями. Начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис рассказал, что при некоторых метеоусловиях, таких как осадки, высокая влажность или резкие перепады температур, сбой дает считывающее устройство парковщика.

Также представитель аэропорта сообщил СМИ, что посетитель заплатил за стоянку положенные 200 рублей, а неисправность устранили в кратчайшие сроки.

 
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