Кудрин: суверенитету РФ угрожает технологическое отставание

Кудрин отметил, что в мире сейчас лидируют компании, развивающие IT-технологии

Суверенитету России угрожает низкое технологическое развитие в гораздо большей степени, чем геополитические барьеры. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина.

Выступая на Гайдаровском форуме, Кудрин сказал, что технологическое отставание РФ - самый серьёзный вызов на ближайшие 10-15 лет. Если Россия будет отставать в технологиях, то потеряет рынки, из-за чего снизится уровень жизни граждан.

Кудрин отметил, что в мире сейчас лидируют компании, развивающие IT-технологии, фармацевтику и прочие высокотехнологичные отрасли, но не банки и нефтяные компании.