В РФ из шишек кремлёвской новогодней ёлки вырастят новые ели

В России из шишек ёлки, которая украсила к Новому Году Соборную площадь Кремля, будут взяты семена для выращивания новых елей. Об этом пишет utro.ru.

В преддверии Нового Года на Соборную площадь была поставлена столетняя ель высотой 30 метров, которую специально доставили из Московской области.

Общественное экологическое движение "Зеленый патруль Подмосковья" предложило вырастить новые деревья из семян шишек кремлёвской ёлки.