Рогозин объяснил отличия технарей и гуманитариев на ослах

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил разницу между гуманитариями и технарями на примере ослов, пишет utro.ru.
В Twitter-аккаунте вице-премьера России Дмитрия Рогозина появился видеоролик, где четверо ослов выходят из огороженного жердями загона. Два осла, вышедших первыми, перепрыгнули через ограду, но третий просто убрал жерди с дороги пошел к выходу.
В комментарии к ролику Рогозин заметил, что по видео сразу заметно, кто из животных является технарем, а кто – гуманитарием.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.