Рогозин объяснил отличия технарей и гуманитариев на ослах

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил разницу между гуманитариями и технарями на примере ослов, пишет utro.ru.

В Twitter-аккаунте вице-премьера России Дмитрия Рогозина появился видеоролик, где четверо ослов выходят из огороженного жердями загона. Два осла, вышедших первыми, перепрыгнули через ограду, но третий просто убрал жерди с дороги пошел к выходу.

В комментарии к ролику Рогозин заметил, что по видео сразу заметно, кто из животных является технарем, а кто – гуманитарием.