Шувалов: отмена контрсанкций зависит от политической повестки

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов допускает возможность отмены контрсанкций после 31 декабря 2017 года, информирует utro.ru.

На Гайдаровском форуме первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что после прихода новой администрации США возможно потепление отношений запада с Евросоюзом и Россией. Он отметил, что российская сторона готова к открытому диалогу с партнерами настолько, насколько готовы они.

Шувалов заявил, что продление действия санкций зависит от политической повестки в мире, и контрсанкции могут прекратиться в случае потепления отношений между сторонами.

Однако первый вице-премьер РФ обратил внимание производителей на то, что им не стоит рассчитывать на протекционизм государства в случае прекращения контрсанкций. По мнению политика, призыв экономически защитить отечественных производителей после возвращения на рынок зарубежных игроков был бы неправильным ходом.