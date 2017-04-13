Путин: цветной революции в России не будет

Президент России Владимир Путин заявил о том, что власти в России не допустят «цветной революции», пишет utro.ru 12 апреля.

Владимир Путин заявил, что российские власти не допустят внутри страны «цветной революции». Различные теории, существующие в разных регионах мира, сказал президент, в России не осуществятся.

Термин «цветные революции» означает смену правящих режимов, происходящих с использованием методов ненасильственной политической борьбы. Как правило, к ним относятся массовые уличные акции протеста.

«Цветные революции» произошли в Сербии в 2000 году, в Грузии в 2004 году, в Киргизии в 2005 году и на Украине в 2013-2014 годах.