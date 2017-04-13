В "Единой России" обсудят полномочия полиции

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Поправки в закон о полиции давали бы разрешение полицейским открывать огонь по толпе при предотвращении теракта
|Фото: megatyumen.ru
Депутаты Госдумы РФ от «Единой России» не согласились расширять полномочия полиции без обсуждения во фракции, пишет utro.ru 12 апреля.
Вице-спикер Госдумы РФ, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что законопроект, вынесенный на рассмотрение в Госдуму двумя единороссами – Василием Пискаревым и Эрнестом Валеевым – не прошел обсуждений на фракции. Депутатам уже сделано замечание, а законопроект вернули на рассмотрение фракционного экспертного совета.
Поправки в закон о полиции давали бы разрешение полицейским открывать огонь по толпе при предотвращении теракта, освобождении заложников или при нападении на критически важные объекты органов власти.