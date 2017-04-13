Выборы Президента России могут перенести на 18 марта

Авторы инициативы предложили назначить датой выборов Президента РФ 18 марта – день вхождения Крыма и Севастополя в состав России

Президентские выборы 2018 года могут пройти в России 18 марта, пишет utro.ru 12 апреля.

Законопроект о переносе даты всеобщего голосования Госдума РФ приняла в первом чтении 12 апреля. Авторы инициативы предложили назначить датой выборов Президента РФ 18 марта – день вхождения Крыма и Севастополя в состав России.

Также законопроект отменит обязательство заранее вносить в избирательные комиссии списки наблюдателей и снимет ограничение на их количество на участке. Вместо открепительного удостоверения избирателю достаточно будет подать заявку по телефону или электронным письмом в Центр обработки обращений не позднее, чем за три дня до голосования.