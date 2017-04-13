На трассе Тюмень-Омск четверо погибли в ДТП

«Лада» лоб в лоб столкнулась с грузовиком на трассе между Тюменью и Омском, пишет megatyumen.ru 12 апреля.

11 апреля около пяти часов вечера на 476 километре трассы, связывающей Тюмень и Омск, произошло смертельное ДТП. По данным УМВД по Омской области, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАN.

В результате лобового удара погибли четыре человека: сам водитель легковушки, а также его пассажиры, женщины 25 и 30 лет и годовалый ребенок. Они скончались до приезда скорой помощи.

Еще трое пассажиров ВАЗа, девушки 19 и 17 лет и 19-летний молодой человек, госпитализированы с травмами.

