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В Тюмени 19-летний водитель сбил пешехода на переходе

В Тюмени 19-летний водитель сбил пешехода на переходе
У потерпевшего диагностировали травму головы, переломы руки и ноги
6 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

В тюмени мужчина ехал ночью на красный свет и проигнорировал пешеходный переход. В результате пешеход получил травмы, пишет megatyumen.ru 12 апреля.

11 апреля около половины двенадцатого ночи в Тюмени автомобиль «Лада» 14 модели сбил пешехода. За рулем, по данным областной Госавтоинспекции, находился 19-летний водитель, который за год водительского стажа уже шесть раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

По словам очевидцев ДТП, отечественный автомобиль ехал по автобусной полосе на красный сигнал светофора, когда сбил на пешеходном переходе 25-летнего горожанина. У потерпевшего диагностировали травму головы, переломы руки и ноги, а также шок.

 
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