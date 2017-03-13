В Госдуме изменится механизм рассмотрения депутатских инициатив

Рабочая группа Госдумы РФ приняла поправки в парламентский регламент, направленные на улучшение качества законотворческой деятельности: теперь депутатам будут возвращаться инициативы, не соответствующие Конституции РФ или нормам регламента. Об этом пишет utro.ru.

Нововведение было разработано рабочей группой под руководством первого вице-спикера Ивана Мельникова.

В соответствии с новыми поправками заведомо непроходные инициативы будут возвращаться депутатам без решения Совета Думы. Однако отсеивание не станет выполняться автоматически. Если инициатива вызовет дискуссии и споры, то ее отправят на рассмотрение в Совет Думы.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новая мера не накладывает "фильтр" на законотворчество, а лишь упорядочивает работу парламента, который порой тратит много времени на рассмотрение потенциально непроходных инициатив.