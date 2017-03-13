Авторынок России по величине занял 4 место в Европе

В пятерку рейтинга крупнейших автомобильных рынков Европы попал рынок РФ, заняв в этом топе четвертую позицию. Список был составлен по итогам прошлого месяца. Об этом пишет телеканал "360".

В феврале в России было продано примерно 100 тысяч автомобилей. При этом продажи продукции АВТОВАЗ в этом месяце выросли на 5%.

Первое место в топе досталось Германии, где было реализовано почти 250 тысяч машин, второй стала Италия с показателем в 184 тысячи проданных транспортных средств. Около 160 тысяч автомобилей удалось продать во Франции, обеспечив стране третье место в рейтинге. Наконец, пятерку лидеров замкнула Испания, где реализовали 98 тысяч машин.

Великобритании не удалось попасть в рейтинг, поскольку в феврале страна продала 83 тысячи авто.