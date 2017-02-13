Бизнесменам дадут лишний день на сдачу квартальных отчётов по алкоголю

Предприниматели, участвующие в розничном обороте спиртосодержащей продукции, могут рассчитывать на небольшую поблажку от Федеральной службы регулирования алкогольного рынка (далее ФС РАР — прим. ред.). Если в последний день сдачи ежеквартальной отчётности по обороту спиртного специальная электронная площадка, куда следует загружать декларации, не работает несколько часов, надзорное ведомство предоставит бизнесменам дополнительный день для отправки документов.

О небольшой временной уступке участникам алкогольного рынка рассказал заместитель руководителя ФС РАР Алексей Кружалин. В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» чиновник пояснил, что случаи, когда электронный ресурс оказывается недоступным для желающих сдать ежеквартальную отчётность, крайне редки. По его словам, у ведомства уже есть решение, которое позволит не ущемлять права предпринимателей.

«Если у нас и производятся какие-то технические работы, то это обычно занимает не более 20-30 минут. За это время мы всё восстанавливаем. Такие случаи, когда площадка для подачи электронной отчётности не работает несколько часов, практически невозможны. Но хочу напомнить, что у предпринимателей есть не один, а 20 дней на то, чтобы подготовить и сдать ежеквартальную отчётность. Если даже в течение нескольких часов на сайте происходят технические накладки, всё это восстанавливается. Но у коммерсантов было 20 дней. В сравнении с тем, сколько времени площадка функционировала, принимая отчётность, время её отключения незначительно. У нас действительно был случай, когда система однажды рухнула, это произошло ещё в процессе её внедрения. Тогда мы всем предоставили возможность сдать отчётность на следующий день и официально объявили, что все декларации засчитаем предыдущей датой. То есть, если у нас происходят сбои, из-за которых вероятны последствия во временном интервале, мы будем переносить срок окончания сдачи отчётности на другой день и официально проинформируем об этом участников рынка», — прокомментировал Алексей Кружалин.

Агентство ранее писало о патовой ситуации, в которой оказались хабаровские предприниматели в июле этого года. В последний день сдачи ежеквартальной отчётности по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции интернет-площадка ФС РАР по адресу fsrar.ru перестала работать. Сначала ресурс просто не отвечал на запросы пользователей, выдавая сообщения об ошибке системы. Позднее на сайте появилась «заглушка» с уведомлением о проведении технических работ. Примечательно, что время её размещения совпало с окончанием рабочего дня в восточных регионах страны. На сдачу ежеквартального отчёта, который можно отправить только через этот интернет-ресурс, предусмотрено 20 дней, однако в большинстве случаев бизнесмены отчитываются перед федеральной службой практически в последний момент — это связано с большим количеством данных, которые должны фигурировать в декларациях. Кружалин считает, что предпринимателям всё же необходимо заботиться о своевременной подаче документации заранее.

«Я думаю, что участникам алкогольного рынка не нужно откладывать подачу деклараций на последние мгновения. У нас почему-то по всей России предприниматели пытаются сдать отчётность именно 20 числа и за пять минут до полуночи. Так делать не надо. Да, они имеют право в любой из 20 дней, положенных по закону, загрузить отчёты. Но всё-таки нужно делать это не в последние минуты, а заранее, чтобы потом вот таких ситуаций просто не возникало. Если по нашей вине происходят технические сбои, мы переносим сдачу на следующий день и официально объявляем об этом. Такой прецедент был у нас в 2012 или в 2013 году, так что практика у нас есть», — озвучил представитель ФС РАР корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».