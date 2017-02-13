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Бизнесменам дадут лишний день на сдачу квартальных отчётов по алкоголю

Бизнесменам дадут лишний день на сдачу квартальных отчётов по алкоголю
Эту меру предусмотрели на случай, если сайт приёма деклараций перестанет работать
8 минут назад
Общество | Россия
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Предприниматели, участвующие в розничном обороте спиртосодержащей продукции, могут рассчитывать на небольшую поблажку от Федеральной службы регулирования алкогольного рынка (далее ФС РАР — прим. ред.). Если в последний день сдачи ежеквартальной отчётности по обороту спиртного специальная электронная площадка, куда следует загружать декларации, не работает несколько часов, надзорное ведомство предоставит бизнесменам дополнительный день для отправки документов.

О небольшой временной уступке участникам алкогольного рынка рассказал заместитель руководителя ФС РАР Алексей Кружалин. В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» чиновник пояснил, что случаи, когда электронный ресурс оказывается недоступным для желающих сдать ежеквартальную отчётность, крайне редки. По его словам, у ведомства уже есть решение, которое позволит не ущемлять права предпринимателей.

«Если у нас и производятся какие-то технические работы, то это обычно занимает не более 20-30 минут. За это время мы всё восстанавливаем. Такие случаи, когда площадка для подачи электронной отчётности не работает несколько часов, практически невозможны. Но хочу напомнить, что у предпринимателей есть не один, а 20 дней на то, чтобы подготовить и сдать ежеквартальную отчётность. Если даже в течение нескольких часов на сайте происходят технические накладки, всё это восстанавливается. Но у коммерсантов было 20 дней. В сравнении с тем, сколько времени площадка функционировала, принимая отчётность, время её отключения незначительно. У нас действительно был случай, когда система однажды рухнула, это произошло ещё в процессе её внедрения. Тогда мы всем предоставили возможность сдать отчётность на следующий день и официально объявили, что все декларации засчитаем предыдущей датой. То есть, если у нас происходят сбои, из-за которых вероятны последствия во временном интервале, мы будем переносить срок окончания сдачи отчётности на другой день и официально проинформируем об этом участников рынка», — прокомментировал Алексей Кружалин.

Агентство ранее писало о патовой ситуации, в которой оказались хабаровские предприниматели в июле этого года. В последний день сдачи ежеквартальной отчётности по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции интернет-площадка ФС РАР по адресу fsrar.ru перестала работать. Сначала ресурс просто не отвечал на запросы пользователей, выдавая сообщения об ошибке системы. Позднее на сайте появилась «заглушка» с уведомлением о проведении технических работ. Примечательно, что время её размещения совпало с окончанием рабочего дня в восточных регионах страны. На сдачу ежеквартального отчёта, который можно отправить только через этот интернет-ресурс, предусмотрено 20 дней, однако в большинстве случаев бизнесмены отчитываются перед федеральной службой практически в последний момент — это связано с большим количеством данных, которые должны фигурировать в декларациях. Кружалин считает, что предпринимателям всё же необходимо заботиться о своевременной подаче документации заранее.

«Я думаю, что участникам алкогольного рынка не нужно откладывать подачу деклараций на последние мгновения. У нас почему-то по всей России предприниматели пытаются сдать отчётность именно 20 числа и за пять минут до полуночи. Так делать не надо. Да, они имеют право в любой из 20 дней, положенных по закону, загрузить отчёты. Но всё-таки нужно делать это не в последние минуты, а заранее, чтобы потом вот таких ситуаций просто не возникало. Если по нашей вине происходят технические сбои, мы переносим сдачу на следующий день и официально объявляем об этом. Такой прецедент был у нас в 2012 или в 2013 году, так что практика у нас есть», — озвучил представитель ФС РАР корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

 
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