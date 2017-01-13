Госуслуги РФ перестанут требовать у граждан цифровую подпись

C февраля 2017 портал госуслуг России прекратит требовать у граждан обязательную электронную цифровую подпись (ЭЦП), пишет utro.ru.

Сейчас для оказания 266 государственных услуг на официальном интернет-портале требуется электронная цифровая подпись гражданина. Она необходима, например, для получения сертификата на материнский капитал, оформление заявлений на получение пособий по беременности или уходу за детьми, заявлений на расторжение брака или регистрацию патентов на интеллектуальную собственность.

Стоимость оформления ЭЦП для физических лиц в год насчитывает сумму от одной до 2,5 тысяч рублей. После отмены обязательной электронной подписи данные госуслуги станут доступны гражданам после стандартной авторизации на сайте. Среди прочего, подобная мера снизит нагрузку на государственных служащих.