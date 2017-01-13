В Москве из семьи изъяты 12 ВИЧ-инфицированных приёмных детей

В Москве правоохранительные органы в содействии с органами опеки забрали из семьи 12 ВИЧ-инфицированных приёмных детей. Об этом пишет utro.ru.

После изъятия 12 детей, заражённых ВИЧ инфекцией, в семье остался один родной ребёнок. Об инциденте доложено уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой. Идёт выяснение всех деталей произошедшего.