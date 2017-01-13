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Голикова: в РФ отмечена низкая эффективность госинвестиций

Голикова: в РФ отмечена низкая эффективность госинвестиций
В прошлом году из 500 объектов, куда были вложены госинвестиции, в строй были введены только 73 объекта
12 минут назад
Общество | Россия
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Фото: 1trest.ru

В России госинвестиции показали низкую эффективность в минувшем году, несмотря на то, что государство выделило достаточно денежных средств на многие проекты. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на главу Счетной палаты Татьяну Голикову.

Как сообщила Голикова, за последние три года государство направило много денег на инвестиции, однако их эффективность оказалась мала. В прошлом году из 500 объектов, куда были вложены госинвестиции, в строй были введены только 73 объекта, что указывает на чрезвычайно низкий уровень инвестиционных госпрограмм, отметила глава Счётной палаты.

 
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