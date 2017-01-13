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СК РФ завёл уголовное дело из-за задержки скорой и смерти пациента

СК РФ завёл уголовное дело из-за задержки скорой и смерти пациента
Инцидент произошёл 10 января
6 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: sledcom.ru

Следственный комитет региона завёл уголовное дело по факту смерти пациента, после того, как в Петропавловске-Камчатском машина заблокировала проезд автомобилю скорой помощи, спешащий на вызов к 21-летнему местному жителю. Об этом пишет телеканал "360".

Инцидент произошёл 10 января. Молодому человеку стало плохо, и его брат вызвал скорую. Автомобиль с включенной мигалкой поспешил на вызов, но в двух минутах от дома ему преградила дорогу машина, за рулём которой сидела женщина. Из транспортного средства вышел мужчина и стал угрожать медикам. Инцидент разрешился тем, что мужчина скрылся на автомобиле, а медики потеряли десять минут. Когда сотрудники скорой помощи добрались до квартиры, молодой человек уже скончался.

Следственный комитет региона выясняет все обстоятельства случившегося. Заведено уголовное дело. Уже установлены личности тех, кто не давал проехать скорой. Брат потерпевшего сказал, что не будет подавать в суд на людей, задержавших скорую помощь. В интернете собираются подписи под петицией с требованием наказать виновных.

 
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