Силуанов рассказал о причинах повышения стоимости водки в России

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, почему в июне 2017 года минимальная стоимость водки увеличится на 15%. Об этом пишет utro.ru.

Как сообщает министр, причиной удорожания является повышение акцизов на водку, что указано в госбюджете на 2017-2019 годы, разработанном два года назад.

Информация об изменении минимальной цены на водку стала известна 11 января, когда Минфин опубликовал соответствующий документ, в соответствии с которым стоимость водки с июня 2017 года увеличится на 15% до почти 220 рублей за 0,5 литра. В настоящее время минимальный ценник на эту продукцию - 190 рублей.

По словам Силуанова, уже три года не происходила индексация водочных акцизов. В настоящее время акциз вырос на 20 рублей, соответственно, это отразится и на повышении минимальной цены на водку, добавил министр.

С нового года выросли акцизы на всю алкогольную продукцию. Акциз на отечественные вина остался прежним: пять рублей за один литр. Что касается иностранных вин, то здесь акциз вырос на 100%: был 9 рублей, стал 18.

Резкий скачок акцизов произошёл на сидр и медовуху: с 9 до 21 рубля. Незначительно вырос акциз на пиво.