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Госсовет планирует заседание по вопросам приватизации

Госсовет планирует заседание по вопросам приватизации
О его подготовке на Гайдаровском форуме рассказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов
14 минут назад
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Заседание Госсовета по вопросам государственной собственности готовится к проведению, информирует utro.ru.

В ближайшее время пройдет заседание Госсовета или его президиума по вопросам приватизации. О его подготовке на Гайдаровском форуме рассказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Политик сообщил, что на заседании будет обсуждаться не только вопрос приватизации. Госсовету предстоит решить, как именно быть с существующими государственными активами и учесть все новые государственные активы, созданные за последние годы.
 

 
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