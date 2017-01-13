Пенсионный возраст предлагают увеличить на 5-8 лет

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предложил увеличить пенсионный возраст на пять лет для мужчин и на восемь – для женщин, информирует utro.ru.

На Гайдаровском форуме глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил о том, что предлагает повысить пенсионный возраст для граждан РФ. Организация предлагает сделать новым возрастом выхода на пенсию 65 лет у мужчин и 63 года – у женщин.

Предложение Кудрина базируется на прогнозе ЦСР, предлагающем повышение пенсионного возраста для вовлечения в трудовые процессы уходящего на пенсию трудоспособного населения.

Алексей Кудрин уточнил, что его предложение – ещё не окончательное решение, а только вариант для расчета. Будущее изменение законодательства по вопросу пенсионного возраста будет учитывать мнения и интересы разных групп населения России.