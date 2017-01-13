На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск двое погибли в ДТП

В аварии на участке дороге между Тюменью и Ханты-Мансийском два человека погибли в аварии, ещё трое пострадали, пишет megatyumen.ru.

12 января около пяти часов вечера на 56-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск отечественный автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с фурой МАN.

В Госавтоинспекции Тюменской области рассказали, что 58-летний житель города Санкт-Петербурга, управлявший легковушкой, неправильно рассчитал дистанцию между своим автомобилем и едущей впереди фурой. Когда грузовая машина замедлилась перед поворотом, «Лада» врезалась в нее сзади.

В результате аварии водитель «Лады» и 55-летняя жительница Салехарда, бывшая пассажиркой в его автомобиле, погибли. Трое пассажиров легкового автомобиля: 58-летняя женщина, 27-летний мужчина и 20-летняя девушка получили травмы головы и тела, а также переломы конечностей. Источник сообщает, что один из пострадавших в аварии впал в кому.