Хабаровчанин обманул банк, где трудился, и сбежал в Краснодар

Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Хабаровску задержали бывшего служащего одного из банков, у которого есть филиал в дальневосточной столице. Горожанин провернул мошенническую схему на своём месте работы, а затем сбежал в Краснодар.

В правоохранительные органы с заявлением обратились представители кредитной организации. Они сообщили о том, что из-за действий своего бывшего работника понесли убытки в размере 900 тысяч рублей. Стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник работал специалистом по оценке кредитных рисков. Пользуясь своим положением, мужчина взял в банке, где был трудоустроен, займ на покупку автомобиля. По условиям договора, до полного расчёта между сторонами иномарка находилась в залоге у кредитной организации.

Через месяц после покупки хабаровчанин продал автомобиль, но не уведомил об этом банк и не внёс вырученные деньги в счёт оплаты долга. Он уволился из организации, забрав наличность с собой, и переехал на постоянное место жительства в другой регион.

По заявлению представителей банка в городском управлении МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и их коллеги из уголовного розыска отдела полиции № 9 УМВД России по Хабаровску задержали 34-летнего подозреваемого в Краснодаре. Он дал признательные показания. Похищенные мошенническим путем денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.