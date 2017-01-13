В Томской области госпитализированы 10 заблудившихся в лесу школьников

В Томской области найдены и госпитализированы 10 четвероклассников, которые заблудились в лесу на уроке физкультуры, когда совершали лыжную пробежку. Об этом пишет utro.ru.

Инцидент произошёл 12 января в деревне Кисловка. Учащиеся четвёртого класса в количестве 10 человек отправились на лыжню под руководством учителя физкультуры, но заблудились в лесу. Лишь вечером местные жители и сотрудники МЧС нашли детей и доставили их в больницу.

В настоящее время шестеро школьников находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном.

По сведениям синоптиков, в день, когда заблудились школьники, воздух был охлаждён до температуры минус 12 градусов.