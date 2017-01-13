В России пенсионный возраст увеличат только госслужащим

Увеличение пенсионного возраста для госслужащих закреплено на законодательном уровне

В России пенсионный возраст в 2017 году увеличится только для одной категории граждан – госслужащих, информирует utro.ru.

Глава Министерства труда России Максим Топилин рассказал, что в 2017 году пенсионный возраст повысят только для государственных служащих.

Он заявил, что увеличение пенсионного возраста для госслужащих закреплено на законодательном уровне и не коснется остальных категорий граждан, пока крайней мере, в 2017 году.

Пенсионный возраст увеличат для государственных гражданских служащих, а также муниципальных служащих и лиц, которые занимают в России государственные должности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях на постоянной основе.

Основной целью нового законопроекта названа не экономия бюджета, а наибольшее сохранение квалифицированных рабочих кадров в сфере госслужбы.