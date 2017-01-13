Исаакиевский собор не отнимут у Санкт-Петербурга

Одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга, Исаакиевский собор, останется собственностью города, пишет utro.ru. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов сообщил о том, что юридический статус Исаакиевского собора не изменится, даже несмотря на то, что собор будет передан Московской патриархии в безвозмездное пользование.

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