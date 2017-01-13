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Минобороны РФ считает наращивание ядерного потенциала приоритетом

Минобороны РФ считает наращивание ядерного потенциала приоритетом
К 2021 году число современных образцов вооружения, состоящих на службе стратегических ядерных сил России, составит 72%
полчаса назад
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Наращивание ядерных сил остается одним из главных приоритетов Министерства обороны России, пишет utro.ru.

Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что развитие стратегических ядерных сил страны остается одним из главных приоритетов ведомства. Своё заявление руководитель министерства сделал на лекции для его руководящего состава, посвященной актуальным вопросам военного строительства.

Согласно словам Сергея Шойгу, на данный момент в России продолжается усовершенствование стратегических бомбардировщиков, а также масштабная модернизация ракетных войск стратегического назначения и укомплектовывание новейшими ракетными комплексами морских сил ядерного сдерживания.

Планируется, что к 2021 году число современных образцов вооружения, состоящих на службе стратегических ядерных сил России, составит 72%. Такой объем позволит держать потенциал ядерного сдерживания страны на необходимом уровне.

На конец 2016 года оснащенность ядерной триады России современными видами вооружения составляла 60%.

 
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