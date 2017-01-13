Перспективные авиационные комплексы ВКС РФ собьют крылатые ракеты

Возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по ликвидации крылатых ракет могут быть увеличены в 1,5 раза. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.
ВКС РФ сможет в 1,5 раза лучше бороться с крылатыми ракетами благодаря перспективным боевым авиационным комплексам. Как сообщил министр, быстро обнаружить цели поможет радиолокационное поле, которое будет наращиваться.
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