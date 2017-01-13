Лишить РФ спортивных соревнований могут лишь международные федерации

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попросило Институт антидопинговых организаций (iNADO) уточнить смысл своего заявления об отстранении РФ от участия во всех международных спортивных соревнованиях. Об этом пишет utro.ru.

Кодекс WADA гласит, что принимать решения об исключении страны из международных соревнований могут только лишь международные спортивные федерации, Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Стране, которой даётся право принять чемпионат, нужно ратифицировать конвенцию ЮНЕСКО; её олимпийский, паралимпийский и допинговый комитеты должны отвечать кодексу WADA. Международные соревнования не может принять страна, которая не соответствует требованиям кодекса WADA. А отменять проведение уже назначенных чемпионатов способны исключительно международные федерации.