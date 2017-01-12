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Голодец заявила о необходимости повысить зарплаты в РФ

Голодец заявила о необходимости повысить зарплаты в РФ
Существующее занижение размеров заработных плат препятствует стимуляции устойчивого развития экономики, считает она
только что
Общество | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец призвала повысить уровень оплаты труда в России, пишет utro.ru.

Во время выступления на Гайдаровском форуме вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что в 2017 году устойчивым трендом среди работодателей страны должно стать повышение зарплат, прежде всего для рабочих и молодежи.
По словам вице-премьера, новая тенденция должна сменить существующую сегодня, при которой бизнесмены, наоборот, намеренно занижают оплату труда рабочей силы.

Голодец выразила мнение, что молодежь должна получать достойную плату за свой труд от представителей бизнеса. Занижая плату своим работникам, работодатели забывают о будущем, уверена вице-премьер.

Также Ольга Голодец пояснила, что существующее занижение размеров заработных плат препятствует стимуляции устойчивого развития экономики. Максимум, который может быть создан таким образом – это тенденция к краткосрочности, которая, в свою очередь, негативно влияет на экономику страны.

Голодец уверена, что на данный момент достойные зарплаты получают исключительно работники фармацевтической и сельскохозяйственной отраслей. В остальных отраслях, которых большинство, уровень заработной платы у рабочих, как и их квалификация, остаются на низких показателях.

 
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