В Тюмени парень в порыве ревности бросил девушку в мусорный бак

Через некоторое время после инцидента девушка самостоятельно покидает мусорный бак

В Тюмени, застав девушку с другим, мужчина бросил её в мусорный контейнер, пишет megatyumen.ru.

Видео, заснявшее сцену ревности, появилось в сети Интернет. На кадрах видно, как молодой человек поднимает подругу на руки и бросает её в стоящий неподалеку мусорный контейнер.

Также на кадрах видно, что через некоторое время после инцидента девушка самостоятельно покидает мусорный бак и уходит с места происшествия.