В Тюмени парень в порыве ревности бросил девушку в мусорный бак

В Тюмени, застав девушку с другим, мужчина бросил её в мусорный контейнер, пишет megatyumen.ru.
Видео, заснявшее сцену ревности, появилось в сети Интернет. На кадрах видно, как молодой человек поднимает подругу на руки и бросает её в стоящий неподалеку мусорный контейнер.
Также на кадрах видно, что через некоторое время после инцидента девушка самостоятельно покидает мусорный бак и уходит с места происшествия.
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