На Камчатке пациент умер из-за автоледи, не пропустившей "скорую"

На Камчатке машина скорой помощи не успела доехать к умирающему пациенту из-за автолюбительницы, чей автомобиль мешал проезду спецтранспорта, информирует megatyumen.ru.
Бригада скорой помощи не успела вовремя доехать к пациенту. 21-летний молодой человек находился дома вместе со своим братом, когда внезапно почувствовал себя плохо.
Медики прибыли к пациенту слишком поздно – на момент их приезда молодой человек был уже мертв. По информации источника в органах правопорядка, бригада медиков не смогла быстро прибыть на место из-за машины автоледи, которая препятствовала нормальному проезду скорой помощи.
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