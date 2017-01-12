В Тюмени мужчина ездил за алкоголем на угнанном грузовике

В Тюменской области уроженец Таджикистана нашел незапертый грузовик и поехал на нем за алкоголем, пишет megatyumen.ru.

В поселке Богандинский Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции России остановили грузовой автомобиль «Урал». У его водителя, пребывающего в нетрезвом состоянии, не оказалось с собой никаких документов.

Работники ГИБДД доставили мужчину в тюменский межмуниципальный отдел МВД. Как выяснилось, ночью мужчина нашел незапертый автомобиль, после чего решил поехать на нем за алкоголем. В момент поездки его и остановили сотрудники дорожной инспекции.

На данный момент в отношении водителя начато уголовное дело. Как сообщает УМВД по Тюменской области, ранее не судимому тюменцу грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.