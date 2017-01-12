Житель Тюмени украл у приятеля 120 кг лосятины и планшет

В Тюмени 31-летний мужчина пришёл к приятелю на вечеринку и украл у того 120 килограммов мяса лося и планшет. Об этом пишет megatyumen.ru.

Женщина на какое-то время уехала из Тюмени, оставив квартиру в распоряжение сына. Молодой человек 7 января пригласил к себе друзей и знакомых. Один из гостей увидел, что на балконе лежит много лосиного мяса и решил украсть его. В два захода мужчина вынес из чужой квартиры более центнера мяса, попутно похитив планшетный компьютер.

Сотрудники правопорядка нашли и задержали правонарушителя, который раньше уже совершал подобное преступление. Ко времени задержания мужчина успел продать украденное. На тюменца заведено уголовное дело. Ему может грозить пять лет тюремного заключения.