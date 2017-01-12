В Тюмени женщина украла у собутыльника 80 тысяч рублей и уехала в Сочи

По возвращению она была задержана сотрудниками полиции

В одной из гостиниц Тюмени 29-летняя женщина распивала спиртные напитки со случайным знакомым. Когда мужчина заснул, злоумышленница украла у него 80 тысяч рублей и отправилась в Сочи. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 31 августа. Обокрав случайного знакомого, женщина уехала на курорт, а по возвращении была задержана сотрудниками полиции. На правонарушительницу заведено уголовное дело. Полицейские проверяют злоумышленницу на причастность к аналогичным преступлениям.