В России на 15% подорожает водка

Они считают, что это помешает проникновению на рынок контрафактных спиртных напитков

В 2017 году Министерство финансов РФ увеличит минимальную стоимость водки на 15%. После реализации этой меры россияне смогут купить полулитровую бутылку водки минимум за 220 рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.

Однако из-за подорожания акциза производители алкоголя рекомендуют увеличить минимальную цену до 240 рублей. Они считают, что это помешает проникновению на рынок контрафактных спиртных напитков.