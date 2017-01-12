В РФ в ОСАГО могут включить денежную компенсацию за плохой ремонт

В ближайшее время Госдума РФ дополнит закон об ОСАГО нормой , в соответствии с которой автовладельцы смогут потребовать со страховой компании денежную компенсацию за некачественно выполненный ремонт транспортного средства. Об этом пишет megatyumen.ru.

В данный момент такая компенсация доступна только для владельцев каско, но не ОСАГО.

Инициаторы нововведения видят всё следующим образом. После страхового случая в течение 35 должен быть проведён ремонт автомобиля. Однако владелец машины может самостоятельно решить, взять за ущерб деньги или выбрать ремонт. Во втором случае, если транспортное средство плохо отремонтировано или починка затянулась по времени, по требованию автовладельца страховая компания должна выплатить ему штрафные пени, которые рассчитываются по формуле: 600 рублей в сутки за всё время, что машина ремонтировалась. Именно так сейчас и работает каско.