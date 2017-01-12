Предложения РСПП по инвестквотам учтены в проектах правительства

Минсельхоз России официально внёс 29 декабря 2016 года в правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и процедуру распределения инвестиционных квот. В подготовленных документах нашли отражение предложения, подготовленные Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Требований к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам, Порядка расчёта обеспечения реализации инвестиционных проектов финансовым обеспечением или правами на добычу (вылов) водных биологических ресурсов» содержит несколько важных изменений, которые предлагал РСПП. Так, для Северного рыбохозяйственного бассейна предусмотрены дополнительно два типа рыбопромысловых судов, ранее отсутствовавшие в проекте: траулер длиной свыше 80 метров и траулер-свежьевик. Кроме того, проект постановлений исключает возможность наделения инвестиционными квотами «реконструированные объекты» и вносит изменения в обеспечение ресурсами для траулеров и ярусоловов. Документ предусматривает наделение инвестиционными квотами только вновь построенных перерабатывающих предприятий, которые находятся в прибрежных субъектах Российской Федерации. В проекте существенно сокращён объём проектно-сметных документов, представляемых инвестором для участия в отборе инвестиционных проектов.

Проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели, примерной формы договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели и о федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем контроль за исполнением инвестиционных проектов» учитывает предложение РСПП в части требований к инвесторам, осуществляющим производство рыбной и иной продукции из уловов водных биологических ресурсов, по наличию судов рыбопромыслового флота. Однако предлагаемый РСПП в соответствии с кодами Общероссийского классификатора предпринимательской деятельности перечень видов продукции, которая должна производиться на построенных береговых предприятиях, не учтён Минсельхозом в полной мере.

Также в правительство внесены проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка подачи заявлений о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели, Порядка отбора инвестиционных проектов и Порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели» и проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых предоставляются права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также выделена квота на инвестиционные цели, в которых также учтены предложения РСПП.

Как сообщил председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев, в РСПП подготовят для правительства Российской Федерации позицию по проектам нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и процедуру распределения инвестиционных квот.