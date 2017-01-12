В России на 18% уменьшилось количество аварий системы ЖКХ

Аварий на теплоснабжении и горячем водоснабжении стало меньше на 36% и 33%

В России за последние три месяца аварий системы ЖКХ произошло меньше на 18% в сравнении с тем же временным промежутком 2016 года. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на главу Минстроя и ЖКХ Михаила Меня.

Как сообщает министр, аварий на теплоснабжении и горячем водоснабжении стало меньше на 36% и 33% соответственно. Регионам удалось успешно справиться с проблемами в теплоснабжении, которые возникли в период новогодних праздников, отметил Мень.