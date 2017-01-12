В Санкт-Петербурге "хрущёвки" могут стать памятниками архитектуры

Первые петербургские "хрущёвки" могут войти в список объектов культурно- исторического наследия, которые будет охранять государство. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга Сергея Макарова.

Как сообщает Макаров, многоквартирные дома, построенные в период нахождения у власти Н.С. Хрущёва, могут быть признаны памятниками, поскольку им уже больше 40 лет. А закон гласит, что объект может быть признан частью культурно- исторического наследия , если его возраст превышает 40 лет.

По словам председателя комитета, ещё не пришло время, чтобы говорить о том, могут ли современные здания быть признаны памятниками. Однако эксперт отметил, что у таких объектов, как стадион "Зенит-Арена", высок шанс стать частью культурно- исторического наследия России.