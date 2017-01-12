В 2016 году РФ заработала на аукционах 52 млрд рублей

Из всех аукционов самыми важными были те, где выставлялись месторождения нефти и газа

Заработок России на аукционах в прошлом году составил 52 миллиарда рублей. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского.

Как сообщил министр, из всех аукционов самыми важными были те, где выставлялись месторождения нефти и газа. Общая сумма, заработанная на аукционах, составила 52,5 миллиарда рублей, из которых 46 миллиардов принесли участки углеводородов.

Министр отметил, что добыча нефти и газа наносит ущерб природе. По данным Росприроднадзора, в прошлом году произошло 3,6 случаев, когда разливалась нефть и её производные. Все эти факты запротоколированы и по ним выписано 270 штрафов, которые пополнят государственную казну на 13 миллионов рублей.

Комментируя ситуацию на мировом рынке "чёрного золота", Донской сказал, что заморозка добычи нефти, предпринятая странами ОПЕК, приведёт к балансу на рынке и росту цены на нефть марки Brent до 60 долларов за баррель.

Ранее глава Минприроды отметил, что решение ОПЕК никак не отразится на объёме прибыли, поступающей в бюджет РФ от аукционов на использование участков углеводородов. Это не повлияет на решение компаний принимать или не принимать участие в конкурсе аукционов, отметил министр. По сообщению компаний, с которыми проходило обсуждение этой темы, снижение объёмов добычи нефти не скажется на геологоразведке.

В декабре 2016 года страны ОПЕК собрались в Вене, где приняли решение о сокращении добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. В новом году к ним могут присоединиться ещё 11 государств, которые не состоят в ОПЕК, но намерены снизить добычу нефти до 1,7 миллионов баррелей. Что касается России, то она обязалась сократить производство "чёрного золота" на 300 тысяч баррелей в сутки.