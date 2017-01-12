Путин: прокуратура должна контролировать выполнение трудового кодекса

Президент РФ Владимир Путин потребовал от прокуратуры внимания к соблюдению в стране трудового законодательства, информирует utro.ru.

Президент России Владимир Путин попросил работников прокуратуры страны взять на особый контроль исполнение законодательства в сфере труда. Он подчеркнул важность того, чтобы законы в трудовой и социальной сфере выполнялись особенно четко.

В частности, он поручил работникам прокуратуры особо контролировать вопросы оплаты труда, начисления пособий и пенсий. Все эти вопросы Владимир Путин поднял на торжественном заседании, приуроченном к 295-летию прокуратуры России.