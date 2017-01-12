Российская энергосистема выдержала январские морозы

Энергосистема России во время январских морозов работала в штатном режиме, информирует utro.ru.

Российская энергосистема в январские морозы работала в штатном режиме и без аварий. Об этом на совещании президента Владимира Путина с правительством РФ доложил министр энергетики России Александр Новак.

Министр рассказал, что, хотя в некоторых регионах стояли аномальные температурные режимы и в целом погодные условия были сложными, энергосистема России не давала серьезных системных сбоев. Генерирующие станции были полностью обеспечены требуемыми запасами топлива, причем свыше необходимых нормативов.