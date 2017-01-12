В Тюмени неизвестный водитель врезался в светофор

Водителя, который протаранил светофор в Тюмени, ищут органы правопорядка, пишет megatyumen.ru.
В Тюмени ищут свидетелей аварии, у которых есть информация о водителе, виновном в повреждении светофора. Администрация города объявила в розыск человека, устроившего ДТП, в котором пострадали стойка светофорного объекта и дорожные знаки: «Препятствие» и «Объезд препятствия справа».
Авария произошла 10 января в неустановленное время на перекрестке улицы Республики и проезда Геологоразведчиков.
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