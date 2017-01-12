В Тюмени столкнулись Hyundai Solaris и "Лада Веста"

Иномарка столкнулась с отечественным автомобилем в Тюмени, информирует megatyumen.ru.

35-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris нарушил правила дорожного движения, когда 10 января направлялся в своем автомобиле по тюменской улице Клары Цеткин. Днем около половины третьего он решил выполнить поворот, не пропустив при этом отечественную «Лада Веста».

В результате маневра и столкновения автомобилей 32-летний водитель «Лады» получил ушиб грудной клетки, а виновник аварии – ушиб колена.

По заключению представителей Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за нарушения очередности проезда.