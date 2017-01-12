10 особо охраняемых природных территорий откроются в России

В течение ближайших дней в Мурманской области будет открыт первый из обозначенных национальных парков,

В наступившем 2017 году в России будут открыты десять особо охраняемых природных территорий, пишет utro.ru.

Об открытии в России десяти особо охраняемых природных зон рассказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Важную для экологии страны информацию он поведал в Госдуме РФ на открытии выставки «ЭКОсокровища России».

По словам Иванова, в течение ближайших дней в Мурманской области будет открыт первый из обозначенных национальных парков, затем аналогичный проект будет запущен в Карелии, где появится национальный парк «Ладожские шхеры». Такие же заповедники позже будут открыты в азиатской части России и на внешних островах Финского залива.