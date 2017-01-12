Уволены трое заместителей руководителя "Почты России"

С «Почты России» уволены сразу три заместителя генерального директора Дмитрия Страшнова, информирует utro.ru.

Трое заместителей гендиректора компании «Почта России» Дмитрия Страшнова освобождены от занимаемых должностей. Это Родион Шишков, который отвечал за развитие государственных услуг, а также Сергей Тимошин, замещавший генерального директора в вопросах операционного управления и Татьяна Рябова, ранее ответственная за работу с кадрами.

В ноябре 2016 года Генеральная прокуратура России попросила Следственный комитет возбудить уголовное дело относительно нарушений, имевших место при выплате главному руководителю «Почты России» Дмитрию Страшнову бонуса в 95,4 миллиона рублей.

Бонус был начислен Страшнову в 2015 году по результатам деятельности компании в 2014 году, когда ФГУП «Почта России» отчиталась о получении прибыли, равной сумме более чем в миллиард рублей.